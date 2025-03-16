الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3: أحداث مثيرة وظهور مفاجئ ليسرا

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد 3" (الجزء الثالث) تطورات دراماتيكية مشوقة، حيث تعرضت ليلى (دينا الشربيني) لوعكة صحية خطيرة أفقدتها الوعي نتيجة نزيف حاد استدعى التدخل العاجل من الأطباء. بعد الفحوصات الطبية، اكتشف الأطباء أنها كانت تعاني من حمل خارج الرحم، ما تطلب إجراء عملية جراحية فورية. ورغم صعوبة الموقف، نجحت ليلى في التعافي، لكنها فقدت حملها.



في مشهد طريف، فوجئ الطبيب والممرضة (أحمد حاتم ودنيا سامي) عند دخولهما غرفة ليلى بأنها ليست أمًا لأول مرة، بل لديها ثمانية أطفال، ما أضفى طابعًا كوميديًا على هذه اللحظة الدرامية.



على الصعيد العاطفي، اتخذت مولي (مريم الخشت) قرارًا جريئًا بإلغاء حفل زفافها، واعترفت بحبها لـ حسين (أحمد عبدالوهاب) في لحظة رومانسية مفاجئة، ليتم زواجهما في النهاية ويُعلنا حمل مولي.



أما عادل (حسين فهمي)، فقد فاجأ الجميع بمحاولة الزواج من فوزية (ميمي جمال) بطريقة غير تقليدية، حيث أعد لها عشاءً خاصًا ليعبر عن مشاعره. ورغم رفضها في البداية بسبب التزاماتها العائلية، إلا أنها أعادت التفكير في الأمر بعد ظهور صديقتها (يسرا) التي أثارت غيرتها.



وفي تطور مؤثر، قام أولاد ليلى بتحضير مفاجأة خاصة لها، حيث صوروا لها فيديو عبروا فيه عن حبهم الكبير وامتنانهم لها. كما زارها كل من يزبك (حسين فهمي) وشادية (إنجي المقدم) في المنزل، وعرضا عليها أخذ الأولاد معها لتتمكن من الراحة، لكنها رفضت، مؤكدة أن وجودهم بجانبها هو أكبر دعم لها.



فيما يخص شريف (حمزة دياب)، حقق حلمه بالعودة إلى فريقه في تركيا بفضل تدخل والدته ليلى التي تواصلت مع مدربه، مما سمح له بالانضمام إلى المنتخب المصري في النهاية. اختتمت الحلقة بحفل عائلي كبير احتفالًا بانضمام شريف للمنتخب، مع أغنية "لو رجع بيا الزمن الف مرة" لأحمد سعد، مما منح الموسم الثالث خاتمة درامية مليئة بالأمل والدفء العائلي.

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