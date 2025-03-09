 
الأحد 2025-03-09 03:00 م
 

الحلقة الثامنة من 'سيد الناس'.. إنجي تحاول الانتحار في مشهد مؤثر

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مسلسل سيد الناس
 
الأحد، 09-03-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "سيد الناس" تطورات درامية مشوقة، حيث بدأ "الجارحي"، الذي يجسد دوره الفنان عمرو سعد، في محاولة إنقاذ والد محمد لطفي بعد احتجازه في مكان مجهول بأمر من والده. ومع تتبع أحد الأشخاص الذين يعرفون موقعه، تمكن الجارحي وفريقه من تحرير الرجل، الذي يؤدي دوره الفنان صلاح عبدالله.

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كما تم الكشف عن هوية سارقة المشغولات الذهبية من منزل أبو العباس، لتكون الخادمة رشا، ما أدى إلى القبض عليها. وفي خطوة أخرى، قرر الجارحي إعادة سناء إلى المنزل بعد إثبات براءتها.


كما فجّر طارق مفاجأة مدوية أمام أهالي السبتية بكشفه عن علاقة نجل الجارحي بميادة، ابنة الجباس.

وفي مشهد مؤثر، توجه الجارحي إلى "الفيلا" التي تحتجز فيها فتحية، التي تجسد دورها الفنانة إنجي المقدم، ليجدها ملقاة على الأرض بعد محاولتها إنهاء حياتها، مما يزيد من تعقيد الأحداث.


تدور أحداث "سيد الناس" حول الجارحي الذي يرث زعامة عائلة أبو العباس عن والده، ليجد نفسه أمام إرث ثقيل من الأعمال غير المشروعة، التي تشمل تجارة الذهب والألماس والمخدرات، وسط صراعات لا تنتهي داخل العائلة وخارجها.


النجوم المشاركين في المسلسل: عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وعماد زيادة. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

 

 

العين الإخبارية 



 

 
 
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