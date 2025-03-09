الحلقة الثامنة من 'سيد الناس'.. إنجي تحاول الانتحار في مشهد مؤثر

كما تم الكشف عن هوية سارقة المشغولات الذهبية من منزل أبو العباس، لتكون الخادمة رشا، ما أدى إلى القبض عليها. وفي خطوة أخرى، قرر الجارحي إعادة سناء إلى المنزل بعد إثبات براءتها.
كما فجّر طارق مفاجأة مدوية أمام أهالي السبتية بكشفه عن علاقة نجل الجارحي بميادة، ابنة الجباس.
تدور أحداث "سيد الناس" حول الجارحي الذي يرث زعامة عائلة أبو العباس عن والده، ليجد نفسه أمام إرث ثقيل من الأعمال غير المشروعة، التي تشمل تجارة الذهب والألماس والمخدرات، وسط صراعات لا تنتهي داخل العائلة وخارجها.
النجوم المشاركين في المسلسل: عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وعماد زيادة. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.
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