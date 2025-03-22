الحلقة 21 من 'وتقابل حبيب': ليل تطلب الحرية وفارس يعترف بحبه

وفي مشهد رومانسي تحت المطر، باح فارس أبو العزم (كريم فهمي) بحبه لليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز)، بعد أن عبّرت عن خوفها من أن يحرمها أهلها وعائلته من أطفالها. لم يتردد فارس في التعبير عن مشاعره، ليؤكد لها أن حبهما أقوى من العقبات التي تواجههما.
قصة مسلسل "وتقابل حبيب"
تدور أحداث المسلسل حول امرأة ثرية تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، فتقرر الانفصال عنه والبحث عن حب جديد، لكنها تجد نفسها في سلسلة من الصراعات غير المتوقعة، مما يغيّر مسار حياتها بالكامل.
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