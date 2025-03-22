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الحلقة 21 من 'وتقابل حبيب': ليل تطلب الحرية وفارس يعترف بحبه

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مسلسل وتقابل حبيب
 
السبت، 22-03-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري-   شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "وتقابل حبيب" تطورات درامية مشوّقة، حيث طلبت ليل من فارس مساعدتها في إقناع عائلته بالسماح لها بمغادرة الفيلا للعيش مع والدتها وجدتها. إلا أن فارس ذكّرها بوعدهما السابق بعدم السماح لأي شخص بالتفريق بينهما، مؤكدًا أنها ليست وحدها في هذا الصراع.

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وفي مشهد رومانسي تحت المطر، باح فارس أبو العزم (كريم فهمي) بحبه لليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز)، بعد أن عبّرت عن خوفها من أن يحرمها أهلها وعائلته من أطفالها. لم يتردد فارس في التعبير عن مشاعره، ليؤكد لها أن حبهما أقوى من العقبات التي تواجههما.


قصة مسلسل "وتقابل حبيب"
تدور أحداث المسلسل حول امرأة ثرية تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، فتقرر الانفصال عنه والبحث عن حب جديد، لكنها تجد نفسها في سلسلة من الصراعات غير المتوقعة، مما يغيّر مسار حياتها بالكامل.

 

et بالعربي

 
 
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