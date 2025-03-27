الدراما السورية في رمضان 2025.. أي المسلسلات خطف الأضواء وتصدر المشهد؟

الوكيل الإخباري- مع اقتراب نهاية الموسم الدرامي في رمضان 2025، بدأت ملامح النجاح والإخفاق تتجلّى في المشهد الفني السوري. تصدرت بعض الأعمال قائمة المشاهدات، بينما فشلت أخرى في ترك أي أثر جماهيري يذكر، وسط تباين واضح في التقييمات التي تأثرت بعدد من العوامل أبرزها توقيت العرض، جودة الإنتاج، وتصريحات أبطال هذه الأعمال خارج الشاشة.

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وأوضح الناقد الفني السوري محمد الأزن، في لقاء مع موقع "فوشيا"، أن الموسم الدرامي الحالي شهد تغييرات جذرية في ذائقة المشاهد السوري، ما انعكس بدوره على نسب المتابعة. وأشار الأزن إلى أن بعض الأعمال تأثرت بتطورات غير فنية أثرت على تفاعل الجمهور معها.



أعمال تأثرت بتصريحات أبطالها وضغوط الإنتاج من بين الأعمال التي لم تحقق النجاح المنتظر، يأتي مسلسل "ليالي روكسي"، الذي جمع بين الممثلة السورية سلاف فواخرجي والفنان السوري أيمن زيدان. حيث أشار الأزن إلى أن التصريحات المثيرة للجدل لبعض أبطال العمل أضعفت الحضور الجماهيري، إلى جانب ضغوط الإنتاج التي أدت إلى تنفيذ سريع أثّر سلباً في جودة العمل.



أما مسلسل "السبع" الذي يؤدي بطولته الفنان السوري باسم ياخور، فقد واجه انتقادات جماهيرية مرتبطة بمواقفه وتصريحاته الأخيرة التي دافع فيها عن نظام الأسد المخلوع، مما أدى إلى تراجع واضح في التفاعل مع العمل.



البيئة الشامية خارج اهتمام الجمهور بالنسبة لمسلسلات البيئة الشامية مثل "بنات الباشا" و"العهد"، أكد الأزن أنها لم تعد تحظى باهتمام المتابع السوري، رغم الدعاية المكثفة التي سبقت عرضها. وأضاف قائلاً: "هذا النوع من الأعمال أصبح خارج حسابات المشاهدين، وأصبح الحديث عنها أو نقدها مجرد كليشيه لا يُجدي نفعاً"، مشيراً إلى أن الجمهور لم يعد يتأثر بهذه الأعمال سواء حققت نجاحاً أم لا.



النجاح الكبير لمسلسل "تحت سابع أرض" على الجانب الآخر، حظي مسلسل "تحت سابع أرض" للمخرج السوري سامر البرقاوي، والذي يُعرض على تلفزيون "الثانية" التابع لشبكة تلفزيون سوريا، بنسبة متابعة عالية. وأرجع الأزن هذا النجاح إلى الكاريزما المميزة للممثل السوري تيم حسن، والكيمياء الواضحة بينه وبين الفنانة السورية كاريس بشار، ما منح العمل بعداً درامياً وجاذبية خاصة.



"البطل": مسلسل قوي رغم قلة التفاعل أما مسلسل "البطل" للمخرج السوري الليث حجو، والذي يُعرض أيضاً على شاشة "الثانية"، فقد اعتبره الأزن أقوى من "تحت سابع أرض" من حيث النص والإخراج والأداء التمثيلي. ورغم قلة الاهتمام الجماهيري بالعمل، عزا الأزن ذلك إلى توقيته الصعب، بالإضافة إلى أن المسلسل يتناول قضايا ثقيلة تحتاج إلى استعداد نفسي خاص من المشاهدين، ما جعل البعض يعزف عن مشاهدته.



"نسمات أيلول" – ضحك في زمن الألم بالنسبة لمسلسل "نسمات أيلول" للمخرجة السورية رشا شربتجي، الذي يُعرض على تلفزيون "الثانية"، أشار الأزن إلى أن العمل نجح في تحقيق هدفه في توفير متنفس للجمهور في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع. وأضاف: "مسلسل نسمات أيلول شكّل متنفساً للجمهور ونجح في جعل الناس يضحكون رغم الانتقادات التي طالته بسبب كثرة مشاهد الضحك".



ختام الموسم وتوجهات المستقبل ومع اقتراب إسدال الستار على موسم دراما رمضان 2025، تتجه الأنظار إلى تقييم الأداء العام للأعمال المعروضة، ومدى تأثيرها على المشاهد السوري. وبينما يتطلع الجميع لما ستقدمه الدراما السورية في المواسم المقبلة من حيث المحتوى والتفاعل الجماهيري، يبقى من المثير ملاحظة كيف أثرت المتغيرات السياسية والاجتماعية، مثل سقوط نظام الأسد، في توجيه تفضيلات الجمهور وتشكيل ذائقته الدرامية.