الدكتورة خلود تثير موجة جدل بسبب هدية خيالية

الوكيل الإخباري- أثارت مشهورة مواقع التواصل الكويتية المعروفة باسم الدكتورة خلود حالة من الجدل، بعد أن استعرضت ساعة يد فاخرة خلال ظهورها في بودكاست مع الإعلامي اللبناني مالك مكتبي، مشيرة إلى أن قيمتها تتجاوز نصف مليون دولار.

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وقالت خلود إن الساعة كانت هدية من زوجها أمين غباشي بمناسبة عيد الحب الماضي، مؤكدة أنه طلب منها ارتداءها بعد خسارتها لوزن كبير، لكنها ترفض ذلك.



اللافت أن تصريحاتها لم تمر بهدوء، إذ تحوّلت سريعًا إلى مادة ساخنة للنقاش على منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث تساءل العديد من المستخدمين عن مصادر هذه الثروات "الخيالية"، في ظل اعتماد بعض المشاهير على إعلانات بسيطة، رغم امتلاكهم قصوراً وطائرات وسيارات فاخرة.