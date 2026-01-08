الخميس 2026-01-08 11:46 ص

الدكتورة خلود تحسم الأمر حول القبض عليها وتهدد

الدكتورة خلود
 
الوكيل الإخباري-   حذّرت صانعة المحتوى الكويتية الدكتورة خلود من نشر أو تداول أي شائعات تمسّ شخصها أو سمعتها، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق مروّجي المعلومات الكاذبة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وجاء التحذير عقب انتشار أنباء غير مؤكدة تزعم توقيفها وزوجها في مطار الكويت على خلفية قضايا غسيل أموال. ونشر حساب عيادتها بيانًا رسميًا صادرًا عن مكتب محاميها، أوضح فيه رصد تداول إشاعات وعبارات تشهير وإساءة، مؤكدًا أن هذه التصرفات مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة المتورطين فيها قانونيًا.


وأشار البيان إلى أن كل ما يُنشر بهذا الشأن يخضع للمتابعة الدقيقة، مع التشديد على ضرورة الامتناع عن إعادة نشر أي معلومات غير صحيحة تمسّ الدكتورة خلود أو عائلتها.


ويأتي ذلك في ظل غياب أي بيان رسمي يؤكد صحة الأنباء المتداولة، ما يعزز كونها شائعات لا تستند إلى مصادر موثوقة، خاصة مع تزايد الجدل حول قضايا مالية تتعلق ببعض مشاهير مواقع التواصل في الكويت.

 

