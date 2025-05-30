الذكاء الاصطناعي يتسبب بضجة كبيرة حول الفنان عادل إمام .. ما القصة ؟

وأكد أحد أقارب الفنان لموقع "القاهرة 24" أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ولا يتواجد في أي مستشفى، ولا يعاني من أي مشكلات صحية تثير القلق، مشيرًا إلى أنه يعيش حياة هادئة في منزله.
وأضاف المصدر:"كل ما يتم تداوله عن مرضه أو وفاته غير صحيح على الإطلاق، ونستنكر تكرار هذه الشائعات".
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان العريق لمثل هذه الأخبار الكاذبة، حيث سبق أن انتشرت شائعات مماثلة في منتصف العام الماضي، وتبيّن عدم صحتها.
عادل إمام، الذي احتفل مؤخرًا ببلوغه 84 عامًا، يظل أحد أبرز رموز الفن المصري والعربي، حيث يحظى بمكانة كبيرة في قلوب جمهوره بفضل مسيرته الفنية الحافلة التي أثّرت في أجيال متعاقبة.
وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة عادل إمام شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
وأضاف منير أن عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويتواجد في منزله.
الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
روسيا اليوم
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