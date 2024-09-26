 
الخميس 2024-09-26 10:53 ص
 
 

الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي

نور الشريف ، أحمد العوضي
نور الشريف ، أحمد العوضي
الخميس، 26-09-2024 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان المصري أحمد العوضي، أظهر تأثره بسبب النجم الراحل نور الشريف، الذي كان أول من قدمه على الساحة الفنية في مسلسل "متخافوش" عام 2009.

اضافة اعلان


شاهد العوضي فيديو للفنان الراحل نور الشريف مُولداً بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولم يتمالك دموعه من شدة تأثره بحديث نور الشريف عنه، الذي وصفه بالممثل الكبير.


وأكد العوضي لوسائل إعلام محلية أنه ما زال يعمل بنصائح نور الشريف حتى يومنا هذا، واصفاً إياه بمعلم الأجيال ومكتشف المواهب الجديدة.


ولفت العوضي إلى أن علاقته الإنسانية مع نور الشريف كانت كبيرة للغاية، حيث كان يستمع إليه في كل صغيرة وكبيرة تخص الحياة والفن

.
ويشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية. يشارك في البطولة الفنانون: أحمد عبد العزيز، وميرنا نور الدين، وصفوة، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.


تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش "فهد البطل"، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تجسد دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في تحديات كثيرة ومشاكل تدفعه للذهاب إلى القاهرة للبحث عن مصدر رزق جديد.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

نور الشريف ، أحمد العوضي

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي

من المصدر

أخبار محلية الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي

آثار القصف الإسرائيلي على البقاع اللبنانية

عربي ودولي ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع

تعبيرية

خاص بالوكيل صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم

احدى جزر تايوان

عربي ودولي للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

تعبيرية

اقتصاد محلي 54 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

كيلو الخيار يصل الى 45 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية ارتفاع طفيف على سعر الخيار في السوق المركزي

جانب من المسرحية

أخبار محلية مسرحية الملجأ تتناول الأوضاع الراهنة بالعالم العربي



 


الأكثر مشاهدة