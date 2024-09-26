الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي

الوكيل الإخباري- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان المصري أحمد العوضي، أظهر تأثره بسبب النجم الراحل نور الشريف، الذي كان أول من قدمه على الساحة الفنية في مسلسل "متخافوش" عام 2009.

اضافة اعلان



شاهد العوضي فيديو للفنان الراحل نور الشريف مُولداً بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولم يتمالك دموعه من شدة تأثره بحديث نور الشريف عنه، الذي وصفه بالممثل الكبير.



وأكد العوضي لوسائل إعلام محلية أنه ما زال يعمل بنصائح نور الشريف حتى يومنا هذا، واصفاً إياه بمعلم الأجيال ومكتشف المواهب الجديدة.



ولفت العوضي إلى أن علاقته الإنسانية مع نور الشريف كانت كبيرة للغاية، حيث كان يستمع إليه في كل صغيرة وكبيرة تخص الحياة والفن

.

ويشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية. يشارك في البطولة الفنانون: أحمد عبد العزيز، وميرنا نور الدين، وصفوة، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.



تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش "فهد البطل"، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تجسد دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في تحديات كثيرة ومشاكل تدفعه للذهاب إلى القاهرة للبحث عن مصدر رزق جديد.