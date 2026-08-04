الذكاء الاصطناعي يشارك كارول سماحة في أحدث أغنياتها - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة «يا حظّي» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الاستماع الموسيقي.

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وأوضحت سماحة أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي في فكرة وتنفيذ الفيديو كليب، مؤكدة أن هذه التقنية ليست بديلاً عن الفنان، بل أداة تساعده على تجسيد أفكاره وخياله بالشكل الأمثل.



الأغنية من كلمات محمد نصار، وألحان محمد نصار وجاد شويري، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، فيما تولى روجر غنطوس تنفيذ فكرة الفيديو كليب بتقنيات الذكاء الاصطناعي.