الذكاء الاصطناعي يشارك كارول سماحة في أحدث أغنياتها - فيديو

وأوضحت سماحة أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي في فكرة وتنفيذ الفيديو كليب، مؤكدة أن هذه التقنية ليست بديلاً عن الفنان، بل أداة تساعده على تجسيد أفكاره وخياله بالشكل الأمثل.
الأغنية من كلمات محمد نصار، وألحان محمد نصار وجاد شويري، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، فيما تولى روجر غنطوس تنفيذ فكرة الفيديو كليب بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
-
أخبار متعلقة
-
طلب من أسرة محمد هنيدي قبل جنازة شقيقه
-
وفاة نجمة تركت بصمة في سلسلة "سبايدر مان" - فيديو
-
أصالة تطرح أغنية جديدة بروح التراث السوري - فيديو
-
معجزة إلهية.. الفنان اللبناني ريان يروي قصة تعافيه
-
رامي عياش يوضح سبب إلغاء حفله في تونس
-
هل تعرضت للطعن؟.. فنانة عربية تحسم الجدل
-
الموت يفجع الفنان محمد هنيدي
-
بعد غياب.. دانييلا رحمة تفاجئ الجمهور بتغيير جريء - فيديو