الأربعاء 2026-07-01 04:25 م

الرئيس السوري يعيّن الفنانة روزينا اللاذقاني ضمن أعضاء مجلس الشعب الجديد

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روزينا اللاذقاني
 
الأربعاء، 01-07-2026 03:07 م
الوكيل الإخباري-   تم الإعلان عن اختيار الفنانة السورية روزينا اللاذقاني لعضوية مجلس الشعب في سوريا، ضمن قائمة تضم 70 عضوًا عيّنهم الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول برلمان بعد سقوط نظام بشار الأسد.اضافة اعلان


وتضم القائمة 15 امرأة من بين الأعضاء المعينين، الذين يشكلون الثلث المكمل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء. وستستمر ولاية المجلس لعامين ونصف قابلة للتجديد، على أن تُعقد أولى جلساته في 6 يوليو الجاري، وفقًا للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.

واللاذقاني من مواليد حماة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وبدأت مسيرتها الفنية كممثلة عام 2013.
 
 


gnews

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