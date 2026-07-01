الرئيس السوري يعيّن الفنانة روزينا اللاذقاني ضمن أعضاء مجلس الشعب الجديد

وتضم القائمة 15 امرأة من بين الأعضاء المعينين، الذين يشكلون الثلث المكمل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء. وستستمر ولاية المجلس لعامين ونصف قابلة للتجديد، على أن تُعقد أولى جلساته في 6 يوليو الجاري، وفقًا للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.
واللاذقاني من مواليد حماة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وبدأت مسيرتها الفنية كممثلة عام 2013.
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