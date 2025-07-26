الرئيس اللبناني يعزي فيروز برحيل نجلها زياد.. وفنّانون لبنانيون ينعون "العبقري"

الوكيل الإخباري- أُعلن، اليوم السبت، عن وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية و"تضاؤل رغبته في العلاج"، وفق ما كشفه وزير الثقافة غسان سلامة.

اضافة اعلان



وخيّم الحزن على الأوساط الفنية والثقافية في لبنان، حيث نعاه الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وعدد كبير من الفنانين، مقدمين العزاء إلى والدته الفنانة فيروز، التي فقدت ابنها الوحيد.



وكتب سلامة: "كنا نخاف من هذا اليوم... زياد لم يعد يجد القدرة على تصور العلاج".



وصفه الرئيس عون بأنه "ضمير حيّ وصوت متمرّد"، فيما أكد نواف سلام أن لبنان فقد "صوتًا حرًّا ظلّ وفيًّا لقيم الكرامة والعدالة".

ونعاه عدد من نجوم الفن، بينهم:

ماجدة الرومي: "تحية إكبار لإبداعك".

مارسيل خليفة: "لعلنا لم نفترق أبدًا...".

راغب علامة: "ترك أثرًا لا يُمحى".

إليسا: "خسر لبنان شقفة من ذاكرته".

نانسي عجرم: "المبدع ما بموت".

كارول سماحة: "الإبداع اللي ما بيخلص".

هيفاء وهبي: "فنان لن يتكرر".

كارمن لبّس: "حاسة فضي لبنان".



برحيله، يفقد لبنان أحد أبرز رموزه الثقافية والموسيقية، الذي ترك أثرًا فنيًا وفكريًا عميقًا في وجدان أجيال كاملة، وظلّ طوال مسيرته صوتًا مختلفًا، حرًا، لا يشبه أحدًا.