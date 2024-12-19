الرسالة الأخيرة من عائلة نبيل الحلفاوي تكشف عمره الحقيقي

واشتهر الفنان الراحل بنشاطه الواسع على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إذ كان من أوائل الفنانين الذين انضموا إليها مبكراً، وحصد نحو 7 ملايين متابع حتى وفاته.
واختتمت الأسرة رسالتها بالعبارة الشهيرة التي كان يكتبها في حياته عند غيابه من المنصة لبعض الوقت Off X.. ثم أرفقتها في النهاية بتاريخ ميلاده ووفاته (1944 - 2024)، ليكشف ذلك عن العمر الحقيقي له، فالمتداول عبر وسائل الإعلام كان رحيله عن عمر 77 عاماً، لكن وفقاً لتغريدة أسرته فقد رحل عن عمر 80 عاماً.
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