الرسالة الأخيرة من عائلة نبيل الحلفاوي تكشف عمره الحقيقي

الوكيل الإخباري- بعد الانتهاء من مراسم تشييع جثمانه وتلقي العزاء في الفنان المصري نبيل الحلفاوي، تركت عائلته، وتحديداً نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي رسالة أخيرة عبر حسابه على منصة إكس.



واشتهر الفنان الراحل بنشاطه الواسع على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إذ كان من أوائل الفنانين الذين انضموا إليها مبكراً، وحصد نحو 7 ملايين متابع حتى وفاته.



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وكتبت عائلة الحلفاوي تدوينة أخيرة عبر حسابه بعد انتهاء العزاء، جاء نصها: "القبطان عندما كان يجد منكم الدعم والحب، كان يقول (يعجز الكلام عن الشكر على المحبة والدعم).. بالتأكيد سيكون الآن يريد تقديم الشكر لكم على الكم الهائل من الحب والدعوات التي تصل إليه.. ونحن أيضاً، كأسرته، عاجزون عن التعبير عن الشكر".



واختتمت الأسرة رسالتها بالعبارة الشهيرة التي كان يكتبها في حياته عند غيابه من المنصة لبعض الوقت Off X.. ثم أرفقتها في النهاية بتاريخ ميلاده ووفاته (1944 - 2024)، ليكشف ذلك عن العمر الحقيقي له، فالمتداول عبر وسائل الإعلام كان رحيله عن عمر 77 عاماً، لكن وفقاً لتغريدة أسرته فقد رحل عن عمر 80 عاماً.