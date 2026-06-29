السجن لفنانة مصرية شهيرة بعد أزمة مع نقيب الممثلين

وجاء الحكم على خلفية بلاغ تقدم به أشرف زكي، اتهم فيه الفنانة بنشر عبارات مسيئة ومحتوى اعتبره تشهيرًا بحقه وبأسرته. وقدمت هيئة الدفاع عنه أدلة رقمية، شملت منشورات ومقاطع فيديو، قبل أن تحيل نيابة النزهة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها بعد نظر الدعوى.
وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تحدثت ياسمينا المصري في وقت سابق عن تعرضها لعرقلة في مسيرتها الفنية، وأعلنت دخولها في إضراب عن الطعام.
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