السجن لفنانة مصرية شهيرة بعد أزمة مع نقيب الممثلين

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بسجن الفنانة ياسمينا المصري شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، في القضية المقامة ضدها من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وجاء الحكم على خلفية بلاغ تقدم به أشرف زكي، اتهم فيه الفنانة بنشر عبارات مسيئة ومحتوى اعتبره تشهيرًا بحقه وبأسرته. وقدمت هيئة الدفاع عنه أدلة رقمية، شملت منشورات ومقاطع فيديو، قبل أن تحيل نيابة النزهة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها بعد نظر الدعوى.