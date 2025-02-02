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السعودية تفقد اثنين من أبرز نجوم الفن

فا
محمد الطويان و ناصر الصالح
الأحد، 02-02-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   فقدت الساحة الفنية السعودية اثنين من أبرز الأسماء الذين تركوا بصماتهم في مجالي الدراما والموسيقى، حيث غيب الموت «شيخ الدراما» محمد الطويان (79 عامًا)، و«قبطان الطرب الخليجي» الملحن ناصر الصالح (63 عامًا).

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الطويان، الذي وُلد في مدينة بريدة، قدَّم خلال مسيرته الفنية الطويلة شخصيات درامية لا تُنسى على الشاشة الصغيرة، أبرزها «عصويد» في مسلسل عودة عصويد، و«أبو ضاري» في عيال قرية، و«أبو جهاد» في غشمشم. وقد ظل الطويان علامة فارقة في الدراما السعودية والخليجية. وفي العام الماضي، كان له حضور في المهرجانات السينمائية العالمية من خلال فيلمه مندوب الليل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر السعودي.


أما ناصر الصالح، الملحن المبدع المولود في مدينة الأحساء، فقد أسهم بعقود من الخبرة والتعاون مع كبار الفنانين، حيث تميزت ألحانه بالثراء والفرادة. وقد لعب الصالح دورًا محوريًا في تطور الموسيقى الخليجية والعربية، ما جعل له مكانة مرموقة في المشهد الفني السعودي والخليجي.

 

الشرق الاوسط 

 
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