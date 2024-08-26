 
الإثنين 2024-08-26 06:24 م
 

 

السعودية.. هيئة المسرح والفنون الأدائية تكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح الخليجي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 03:53 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إقامة مؤتمر صحفي خاص للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح الخليجي، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في نسخته الرابعة عشرة، وذلك في 10 سبتمبر المقبل.

يقام المؤتمر في 27 أغسطس لتقديم تفاصيل المهرجان وتغطية جوانبه المختلفة من فعاليات وأحداث وأنشطة، بالتزامن مع استعراض أهدافه ومساعيه في سياق التعاون الخليجي الفني وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون المشاركة.

سيكون الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، الأستاذ سلطان البازعي، متحدثاً للكشف عن تفاصيل الاستضافة، إلى جانبه مدير المهرجان، الأستاذ خالد الباز، ورئيس اللجنة الدائمة، الأستاذ خالد الرويعي. يُذكر أن المهرجان، الذي ينطلق في سبتمبر الجاري، يتم تنظيمه بشكل دوري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتستضيفه المملكة هذا العام للمرة الأولى.

ويأتي المهرجان ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لاستضافة المهرجانات الدولية، وإثراء مجال المسرح السعودي، وتعزيز مكانته محلياً ودولياً.

اضافة اعلان

 

 RT

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية منتدى الاتصال الحكومي يستضيف مدير الغذاء والدواء

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الجيش الاردني : تجهيز عيادتين للأطراف الاصطناعية في غزة

القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار محلية مساعدات طبية اردنية للصحة الفلسطينية في غزة

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال : الهجوم الاستباقي على لبنان لم يغير شيئا

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن: تصريح بن غفير يغذي التطرف

احدى طائرات الملكية الأردنية

أخبار محلية الملكية الأردنية: استئناف الرحلات الجوية من وإلى بيروت

الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : 8 اصابات بحادث تدهور باص ينقل طلاب مدرسة

فصل التيار الكهربائي

أخبار محلية فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً عن مناطق غداً - اسماء



 


الأكثر مشاهدة