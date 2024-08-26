السعودية.. هيئة المسرح والفنون الأدائية تكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح الخليجي

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إقامة مؤتمر صحفي خاص للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح الخليجي، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في نسخته الرابعة عشرة، وذلك في 10 سبتمبر المقبل.



يقام المؤتمر في 27 أغسطس لتقديم تفاصيل المهرجان وتغطية جوانبه المختلفة من فعاليات وأحداث وأنشطة، بالتزامن مع استعراض أهدافه ومساعيه في سياق التعاون الخليجي الفني وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون المشاركة.



سيكون الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، الأستاذ سلطان البازعي، متحدثاً للكشف عن تفاصيل الاستضافة، إلى جانبه مدير المهرجان، الأستاذ خالد الباز، ورئيس اللجنة الدائمة، الأستاذ خالد الرويعي. يُذكر أن المهرجان، الذي ينطلق في سبتمبر الجاري، يتم تنظيمه بشكل دوري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتستضيفه المملكة هذا العام للمرة الأولى.



ويأتي المهرجان ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لاستضافة المهرجانات الدولية، وإثراء مجال المسرح السعودي، وتعزيز مكانته محلياً ودولياً.

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