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"السلطة الرابعة" على مسرح المركز الثقافي الملكي

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الثلاثاء، 23-07-2024 08:37 ص

 

الوكيل الاخباري -يحتضن مسرح المركز الثقافي الملكي ليلة الثلاثاء 30 يوليو / تموز الساعة الثامنة والنصف مساء وضمن الدورة الثانية لمهرجان المونودراما التي تقام هذا العام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته ال 38 عرض مسرحية "السلطة الرابعة"، مونودرام تمثيل الفنان خالد هويسة إخراج عبد القادر بن سعيد وسيناريو بطل العمل والإعلامي ناجي الزعيري.

و"السلطة الرابعة" محاولة فنية للكشف عن واقع الصحافة التونسية قبل ما يعرف بالربيع العربي، وتطرح خلال ساعة ونصف من العرض قضية شاب طموح واجه العديد من الصعوبات أثناء مسيرة شاقة، كانت وراء الكشف عن "مكينة" الصحافة من الداخل وتعرية وقائع كانت غائبة عن المواطن العادي.

ويعمد العرض المسرحي كتابة وتمثيلا إلى تقديم الصعوبات والعراقيل التي واجهت قطاع الإعلام من خلال تعرية المماراسات التي نكلت بحرية التعبير من خلال الموندرام وعبر توظيف لعبة "الفلاش باك" للتعريف بالشخصية المركزية الصحفي علي الشامخي الحالم بأن يصبح مؤثرا في المجتمع.

 

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