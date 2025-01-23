السلم والثعبان يعود بجزء جديد مع منة شلبي وعمرو يوسف

العريان أشار إلى أن الجزء الثاني سيحافظ على الروح الرومانسية للفيلم الأول مع معالجة درامية تتناسب مع تطورات الزمن. كما أكّد أن الفيلم سيعرض في موسم عيد الأضحى 2025.
تدور أحداث فيلم "السلم والثعبان" الأول الذي عُرض عام 2001 حول "حازم" (هاني سلامة) الذي يعاني من مشاكل في حياته الزوجية حتى تدخل "ياسمين" (حلا شيحة) لتقلب حياته وتدفعه لإعادة التفكير في قراراته.
منة شلبي، التي سبق وشاركت في العديد من الأفلام الناجحة، قامت مؤخراً ببطولة فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر. كما تواصل تصوير الجزء الثاني من "هيبتا" وتحضيرات فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز.
أما عمرو يوسف، فيستكمل تصوير فيلم "درويش" مع دينا الشربيني ويعمل على فيلم "شقو 2" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.
-
أخبار متعلقة
-
محمود العسيلي يطرح أغنية 'زعلان مني يا شتا'
-
انتقادات واسعة لبرنامج هيلدا خليفة الجديد "الأسد الحقيقي"
-
أروى جودة تكشف سبب غياب أسرتها عن عقد قرانها
-
أحلام الشامسي تكشف عن ألبومها الجديد وتعدّه "جوهرة فنية"
-
بعد عقد قرانها.. أروى جودة تتصدر ترند محرك البحث 'جوجل' - صور
-
مفاجأة عن فنان مصري باع أملاكه لينفق على بيته.. ماذا حدث؟
-
باسم ياخور يعلق على جدل تصريحات لقائه الأخير
-
الكلاب السبعة: كريم عبدالعزيز وأحمد عز في أكبر مشروع سينمائي عربي