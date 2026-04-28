السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!

الوكيل الإخباري- حسم الفنان سيلاوي الجدل الدائر حول حياته الخاصة، معلنًا رسميًا انفصاله عن زوجته ساندرا، واضعًا بذلك حدًا لحالة الترقب التي سادت بعد تصريحاته السابقة التي نفى فيها الطلاق.





وجاء الإعلان من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، تحدث فيه بهدوء عن انتهاء العلاقة، مشيرًا إلى استمرار الاحترام والروابط الإنسانية بينهما، ومعتبرًا ما جرى نتيجة طبيعية لتقلبات الحياة.





ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من ظهور سيلاوي في بث مباشر عبر فيه عن استيائه من تدخل الجمهور في تفاصيل حياته الخاصة، مؤكدًا حينها استمرار زواجه، ومشددًا على أن العلاقة الزوجية لا تنتهي عند أول خلاف، بل تقوم على التماسك وتحمل الضغوط.





وخلال ظهوره السابق، برر غياب ساندرا عن مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لا يرتبط بأي خلافات، بل يعود إلى رغبتها في الابتعاد عن الأضواء، في محاولة لقطع الطريق أمام التأويلات التي انتشرت عقب طرح أعماله الأخيرة.









