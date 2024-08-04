الشاعر المصري هشام الجخ يسطر ليلة شعرية في رحاب جرش

ووسط تصفيق وترحيب حار اطل الشاعر الجخ ورحب بجمهور جرش وقال "فخور اليوم انه أنا واقف وسطيكم وسعيد بمشاركتي في مهرجان جرش".
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