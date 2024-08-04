 
الأحد 2024-08-04 11:38 ص
 
 

الشاعر المصري هشام الجخ يسطر ليلة شعرية في رحاب جرش

هشام الجخ
هشام الجخ




 

الأحد، 04-08-2024 11:16 ص

 الوكيل الاخباري - ليلة استثنائية عاشها جمهور جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38  بالأمسية الشعرية التي أحياها الشاعر المصري هشام الجخ على خشبة مسرح الساحة الرئيسية بحضور رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي.


ووسط تصفيق وترحيب حار اطل الشاعر الجخ ورحب بجمهور جرش وقال "فخور اليوم انه أنا واقف وسطيكم وسعيد بمشاركتي في مهرجان جرش".

 

وكرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي الشاعر الجخ بدرع المهرجان وشكره على هذه الليلة الشعرية التي لن تنسى.

gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات خلال الشهر الحالي

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل وزارة التربية والتعليم : نتائج التوجيهي مبشرة ونسبة النجاح الأعلى منذ 10 سنوات

جيش الاحتلال

فلسطين اعلام عبري: 10 آلاف جندي اسرائيلي قتلوا أو جرحوا في غزة

تمساح

منوعات اختفاء رجل بعد هجوم محتمل من تمساح في أستراليا

هشام الجخ

فن ومشاهير الشاعر المصري هشام الجخ يسطر ليلة شعرية في رحاب جرش

غزة

فلسطين 16 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

فايا يونان

فن ومشاهير فايا يونان تسطر ليلة من الإبداع والوطنية في أمسية جرشية

سباق سيارات

منوعات قبل السباق .. انفجار يهزّ حلبة لسباق السيارات في ألمانيا





 


 



الأكثر مشاهدة