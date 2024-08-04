الشاعر المصري هشام الجخ يسطر ليلة شعرية في رحاب جرش

الوكيل الاخباري - ليلة استثنائية عاشها جمهور جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 بالأمسية الشعرية التي أحياها الشاعر المصري هشام الجخ على خشبة مسرح الساحة الرئيسية بحضور رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي.



ووسط تصفيق وترحيب حار اطل الشاعر الجخ ورحب بجمهور جرش وقال "فخور اليوم انه أنا واقف وسطيكم وسعيد بمشاركتي في مهرجان جرش".