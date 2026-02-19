الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد

وتابع الشامي: "سوريا لما صدرت وجعها للعالم، صدّرت فنّانين بيعرفوا يحوّلوا الوجع لإحساس يوصل للقلب، سوريا بلد المواهب اللي ما استسلمت، وكل نجاح سوري وراه طريق طويل من الصبر.. لهيك الفن السوري والفنان السوري مختلف… لأنه جاي من حقيقة عايشها وحولها لفن".
ورد النجم تيم حسن على الشامي، فعلق قائلاً : "هاد من محبتك وذوقك، الله يكتر محبينك كمان وكمان".
يذكر أن مسلسل مولانا تدور أحداثه حول رجل يُدعى جابر يهرب من ماضيه المضطرب ليجد نفسه في قرية مهمشة تبحث عن منقذ روحي.
