الشامي يُعلّق على الحلقة الأولى من "مولانا".. وتيم حسن يرد

10:43 ص

الوكيل الإخباري- بعد مشاهدته الحلقة الأولى من مسلسل "مولانا" للنجم تيم حسن الذي يُعرض طيلة شهر رمضان، قال الفنان السوري الشامي عبر صفحته في منصة إكس: "لا أصدق ما أراه.. ولا أصدق أننا نمتلك هذه الموهبة العظيمة، الشاشة مش واسع هالموهبة الكبيرة".





وتابع الشامي: "سوريا لما صدرت وجعها للعالم، صدّرت فنّانين بيعرفوا يحوّلوا الوجع لإحساس يوصل للقلب، سوريا بلد المواهب اللي ما استسلمت، وكل نجاح سوري وراه طريق طويل من الصبر.. لهيك الفن السوري والفنان السوري مختلف… لأنه جاي من حقيقة عايشها وحولها لفن".





ورد النجم تيم حسن على الشامي، فعلق قائلاً : "هاد من محبتك وذوقك، الله يكتر محبينك كمان وكمان".



يذكر أن مسلسل مولانا تدور أحداثه حول رجل يُدعى جابر يهرب من ماضيه المضطرب ليجد نفسه في قرية مهمشة تبحث عن منقذ روحي.










