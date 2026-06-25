الشهرة جزء من حياتي وليست كل شيء… هكذا ترى نسرين طافش حياتها - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة نسرين طافش خلال لقاء تلفزيوني عن رؤيتها للثراء والنجاح، مؤكدة أن الثراء الحقيقي يتمثل في السلام الداخلي والصحة النفسية وليس المال فقط. وأوضحت أن الشهرة جزء من حياتها وليست كل شيء، مشيرة إلى اهتمامها بتطوير الذات ونشر الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



كما شددت على أهمية دعم الآخرين، وأن الشخص الواثق لا يخشى نجاح غيره، لافتة إلى أن الجمال الخارجي لا يكفي للنجاح مقارنة بالموهبة والاجتهاد. وأشارت إلى أن تجربة التنويم بالإيحاء دفعتها لإعادة التفكير في بعض القناعات حول الوعي والذات.

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