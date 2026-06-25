الشهرة جزء من حياتي وليست كل شيء… هكذا ترى نسرين طافش حياتها - فيديو

كما شددت على أهمية دعم الآخرين، وأن الشخص الواثق لا يخشى نجاح غيره، لافتة إلى أن الجمال الخارجي لا يكفي للنجاح مقارنة بالموهبة والاجتهاد. وأشارت إلى أن تجربة التنويم بالإيحاء دفعتها لإعادة التفكير في بعض القناعات حول الوعي والذات.
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