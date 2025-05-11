الشيف اللبنانية عبير الصغير تحتفل بعقد قرانها بطريقة رائعة (فيديو)

الوكيل الإخباري- احتفلت الشيف اللبنانية عبير الصغير بعقد قرانها على خطيبها يوسف فرحات، بعد قرابة شهر من إعلان ارتباطهما، في أجواء غلبت عليها الرومانسية والفرح.

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وشاركت عبير متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو يوثّق لحظات العد العكسي لعقد القران، وصولًا إلى اللحظة المؤثرة التي جمعتها بخطيبها في عناق دافئ، على أنغام أغنية I’m Still Here للمغنية العالمية سيا. وأرفقت الفيديو بتعليق يعكس مشاعرها: "رضيتُ بقلبك وقربِكَ مؤنسًا وأنيسًا، على كتاب الله وسنة رسوله."



وكانت عبير قد كشفت في وقت سابق عن هوية خطيبها عبر فيديو مستوحى من أجواء الحكايات الخرافية، صُوّر وسط طبيعة سهل البقاع اللبناني، حيث نشأت.



وقد لاقى المشهد الرومانسي تفاعلًا واسعًا، حيث أظهر ارتباطهما وسط أجواء حالمة دافئة، عكست ملامح قصة حب بدت وكأنها خارجة من عالم الأميرات.

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