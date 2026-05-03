الأحد 2026-05-03 11:13 م

الصفحة الرسمية للراحل هاني شاكر تُعلن تفاصيل الدفن والعزاء

هاني شاكر
الأحد، 03-05-2026 10:39 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الصفحة الرسمية للراحل هاني شاكر موعد ومكان الجنازة والعزاء، بما يتيح استقبال أكبر عدد من محبيه وزملائه في الوسط الفني.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، يوم الأربعاء الموافق 6 مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة داخل كمبوند بالم هيلز بمنطقة الشيخ زايد .

ويعد هانى شاكر من أبرز نجوم الأغنية العربية، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدم خلالها أعمالا خالدة شكّلت جزءا مهما من تاريخ الموسيقى فى العالم العربى، كما تميز بصوته العذب وأسلوبه الراقى الذى جعله يلقب بـ«أمير الغناء العربي».

 
 


