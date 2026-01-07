الطلاق والعائلة والخسائر.. فارس كرم يكشف كل أسراره لأول مرة

وأكد كرم حبه الكبير لوالدته وتعلقه بها، واصفًا إياها بأنها نقطة ضعفه، كما تحدث عن والده الراحل وشقيقته وأولادها، مشيرًا إلى صعوبة مشاهدته والده يتألم قبل وفاته.
وللمرة الأولى، تطرق كرم إلى طلاقه من زوجته هبة عزيز، معبرًا عن استيائه من مطالبها المالية، وكشف أنه بصدد استكمال أوراق الطلاق، مضيفًا أن الزواج فشل وأن بعض قراراته في الحياة كانت نتيجة تأثير العائلة.
كما كشف عن علاقته بأبنائه، مشيرًا إلى أنه لم يجتمع بابنته مريم وابنه كرم منذ سنتين، وأوضح أن بيته دائمًا مفتوح للناس، معتبرًا أن طريقة تعامله مع عائلته تعكس أخلاقه كزوج وأب.
