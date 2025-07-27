الظهور الأخير لزياد الرحباني قبل وفاته - فيديو

الوكيل الإخباري- نشرت الإعلاميّة نضال الأحمدية عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، مقطع مصور قالت إنه يوثق "الظهور الأخير للفنان الراحل زياد الرحباني قبل وفاته"، أمس السبت.



وظهر الرحباني في الفيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص، فيما أشير إلى أن الفيديو تم التقاطه أواخر العام 2024، أي قبل أشهر قليلة.

اضافة اعلان

#الأردن pic.twitter.com/GCQR2Xgwu3 الظهور الاخير لزياد الرحباني قبل وفاته #سوشال_الوكيل July 27, 2025