الظهور الأخير لزياد الرحباني قبل وفاته - فيديو

وظهر الرحباني في الفيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص، فيما أشير إلى أن الفيديو تم التقاطه أواخر العام 2024، أي قبل أشهر قليلة.
الظهور الاخير لزياد الرحباني قبل وفاته #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/GCQR2Xgwu3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 27, 2025
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