العتاولة 2: تحالفات غادرة ومواجهات دامية تنتهي بمأساة

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة 29 من مسلسل العتاولة 2 تطورات درامية متسارعة، حيث احتدمت الصراعات وظهرت تحالفات جديدة قلبت موازين الأحداث.

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تحالفات خفية وخيانات غير متوقعة



بدأت الحلقة بمواجهة مشحونة بين دينا ووالدتها، بينما التقى الوزان بخضر محذرًا إياه من أن "الخواجة سيقتل أخاك"، محاولًا إقناعه بالتعاون لتحقيق مكاسب مشتركة. وبعد تفكير، وافق خضر على الصفقة واتفق مع الحفار، لكنه كان يضمر خطة مختلفة، إذ قرر التضحية بالجميع، بمن فيهم نصار (أحمد السقا).



لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما سبق الوزان وعدولة (نسرين أمين) خضر بالاتفاق مع الحفار، ليجد خضر نفسه في موقف ضعيف وغير متحكم بالأحداث كما خطط.



إطلاق نار ومأساة غير متوقعة

في تطور آخر، أعاد العتاولة "بيجو" إلى شديدة (فيفي عبده)، وعادت حنة (زينة) إلى نصار، إلا أن الأمور أخذت منحى مأساويًا عندما خان العتاولة المعاهدة وفتحوا النار على بيجو في محاولة للسيطرة على الموقف.



حاول خضر إقناع نصار بضرورة تسليم الآثار تفاديًا لردود الفعل، إلا أن نصار رفض الفكرة تمامًا. ومع تصاعد التوتر، قررت العتاولة إرسال خضر إلى شديدة لإقناعها بتسليم الآثار، لكنها رفضت بشدة. وفي لحظة صادمة، توفي بيجو متأثرًا بجراحه، ولم تحتمل شديدة الصدمة، فلقيت مصرعها هي الأخرى.

ترقب للحلقة الأخيرة



مع اقتراب نهاية المسلسل، بات الجمهور ينتظر بفارغ الصبر كيف ستنتهي المواجهة المحتدمة بين العتاولة ونصار، وهل سينجو الأخير من المؤامرات التي تُحاك ضده؟

ET بالعربي