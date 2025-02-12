العتاولة 2: صراع أشد وتحديات جديدة في الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني

الوكيل الإخباري- حقق الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" نجاحاً كبيراً عبر شاشة "MBC مصر" في رمضان الماضي، مما دفع صناع العمل لإنتاج جزء جديد، والذي سيعرض في رمضان المقبل بتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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يتواصل الصراع بين أبطال العمل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وزينة، في الجزء الثاني، حيث يتزايد التوتر بين الشخصيات ويستمر التنافس على التفوق بطرق أكثر حدة. كما ينضم فيفي عبده إلى طاقم العمل في هذا الجزء، مما يضيف مزيداً من الإثارة.



أحمد السقا، بطل المسلسل، أكد أن "العتاولة" أصبح له خصوصية قوية بفضل النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وهو ما يشكل تحدياً لهم لتقديم عمل أكثر تميزاً في الجزء الثاني. كما أكد طارق لطفي أن تقديم شخصية "خضر" يتطلب استعدادات خاصة من أجل إضافة مصداقية للشخصية.



باسم سمرة، الذي يواصل تقديم شخصية "عيسى الوزان"، أشار إلى أن النجاح الكبير يعود إلى التعاون المثمر بينه وبين المخرج، حيث تستمر الجملة الشهيرة "يلا بينا" في الجزء الثاني بشكل مميز.



من جانبها، أكدت فيفي عبده أن شخصية "شديدة الكتعة" التي تلعبها ستكون محورية في الأحداث، وأنها ستتفاعل بشكل كبير مع الشخصيات الأخرى، مما يجعلها عنصر جذب جديد في المسلسل.

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