العتاولة 2: ظهور جومانا مراد وباسم سمرة يثيران تفاعلاً واسعاً

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "العتاولة 2" أحداثًا مثيرة مع ظهور جومانا مراد كضيفة شرف، فيما لفت باسم سمرة الأنظار بإطلالته الجديدة في شخصية مصمم أزياء، مما دفع البعض لمقارنته بمصمم الأزياء هاني البحيري. الأخير علّق على التشبيه مؤكدًا علاقته الطيبة مع سمرة وموهبته الكبيرة.

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على منصة إكس، كانت ردود الأفعال متباينة، حيث أشاد البعض بتألق جومانا مراد في تقديم شخصية "تاجرة الأعضاء" فيما وصفها آخرون بأنها سرقت الأضواء في الحلقة.



أبطال المسلسل: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ووجوه أخرى بارزة، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.