العتاولة 2: ظهور جومانا مراد وباسم سمرة يثيران تفاعلاً واسعاً

على منصة إكس، كانت ردود الأفعال متباينة، حيث أشاد البعض بتألق جومانا مراد في تقديم شخصية "تاجرة الأعضاء" فيما وصفها آخرون بأنها سرقت الأضواء في الحلقة.
أبطال المسلسل: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ووجوه أخرى بارزة، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.
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