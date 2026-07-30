العثور على شيف شهير ميّتاً داخل منزله

وكشف موقع "gzt"، أنّ انقطاع التواصل مع الشيف لفترة طويلة أثار قلق زوجته إيجم رُشيت أوغلو كاشيكجي، التي كانت موجودة برفقة ابنتهما في جزيرة غوكجة أدا.
وطلبت من أحد المقربين من زوجها على الفور التوجّه إلى منزله للاطمئنان عليه.
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