الخميس 2026-07-30 07:53 م

العثور على شيف شهير ميّتاً داخل منزله

بعد إنقطاع الإتّصال به... العثور على شيف شهير ميّتاً داخل منزله
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 07:06 م
الوكيل الإخباري-   عُثر على إرين كاشيكجي، الفائز بلقب "ماستر شيف تركيا" لعام 2021، ميّتاً داخل منزله في منطقة كيليوس في مدينة إسطنبول عن عمر ناهز 37 عاماً.اضافة اعلان


وكشف موقع "gzt"، أنّ انقطاع التواصل مع الشيف لفترة طويلة أثار قلق زوجته إيجم رُشيت أوغلو كاشيكجي، التي كانت موجودة برفقة ابنتهما في جزيرة غوكجة أدا.
 
وطلبت من أحد المقربين من زوجها على الفور التوجّه إلى منزله للاطمئنان عليه.
 
 


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