العثور على ممثل ياباني ميتاً في منزله

الوكيل الإخباري- عُثر على الممثل الياباني الشهير توشيوكي نيشيدا، أبرز نجوم أفلام المخرج تاكيشي كيتانو وأحد أكثر الوجوه المحبوبة في السينما اليابانية في العقود الأخيرة، ميتًا في منزله في سيتاغايا (غرب طوكيو) اليوم الخميس، حسبما أكدت الشرطة.

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وتحقق السلطات في تفاصيل وفاته، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه). وذكرت وكالة أنباء (جيجي) أن شخصًا مجهول الهوية أبلغ السلطات اليوم بعدما دخل المنزل، وعثر على الممثل، الذي كان يبلغ من العمر 76 عامًا، متوفيًا في سريره.



وُلِد نيشيدا في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1947 في فوكوشيما، وشارك في 163 فيلمًا ومسلسلًا، وكان ممثلًا أساسيًا في العديد من الأعمال الفنية في اليابان، كونه أحد أكثر ممثليها المحبوبين.



ومن أبرز أدواره شخصية الجنرال كاجيما في فيلم "Emperor" (2012)، الذي يدور حول استسلام اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، والذي شارك فيه أيضًا ممثلون مثل تومي لي جونز وماثيو فوكس.

كما ظهر في اثنين من أفلام ملحمة "Outrage" (2012 و2017)، من تأليف وإخراج وبطولة تاكيشي كيتانو، وهي أفلام حركة تدور حول الصراع على السلطة في المافيا اليابانية (ياكوزا).



وفي فيلم "The Ramen Girl" (2008) للمخرج روبرت آلان أكرمان، قام نيشيدا بدور طاهي شعرية الرامن الذي يقوم بتعليم امرأة أمريكية (بريتني ميرفي) كيفية تحضير هذا الطبق الآسيوي التقليدي لتصبح خليفته.