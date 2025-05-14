العدالة تُلاحق فنانا مصريا مشهورا... والسجن في انتظاره! - صورة

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم الثلاثاء، القبض على الفنان والطبيب البشري محمد غنيم، لتنفيذ حكم صادر ضده غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية تهديد طليقته وطلب مبالغ مالية منها.

اضافة اعلان



ومن المقرر أن يتم احتجاز المتهم داخل قسم شرطة مصر القديمة، تمهيدًا لتحديد موعد لإعادة محاكمته وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.



وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى محمد غنيم، البالغ من العمر 63 عامًا، تهمًا بتهديد المجني عليها رانيا ذكي، شفهيًا وكتابيًا، بالقتل وبإفشاء أمور خادشة للشرف، وذلك خلال عام 2022، بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة. كما أُشير في التحقيقات إلى أن التهديد كان مصحوبًا بطلب الحصول على مبلغ مالي.



وتُعد هذه القضية من القضايا التي أثارت جدلًا في الأوساط الفنية خلال الآونة الأخيرة، بالنظر إلى الجمع بين خلفية غنيم الطبية ومسيرته الفنية، إلى جانب طبيعة التهم الموجهة إليه.



