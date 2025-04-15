العساف يطلق اغنية (فرسان الحق) - فيديو

انتوا فرسان الحق انتوا السيف الشطير
قوة ومروة على المعتدي تغير
عيون الذيابة بنظرتهم نار(ن) حية
بحرص ومعنوية والهمة قوية
حنا فرسان الحق ما نهاب المنية
فرسان الحق وابدا ما يهابوا الصعب
لا يملوا ولا يكلوا وما يعرفوا التعب
ودوم(ن)طاريهم عالعدو يسبب رعب
ومجسدن بعقاب وقابظله حيه
بحرص ومعنوية والهمة قوية
حنا فرسان الحق ما نهاب المنية
فرسان الحق وانتم منبع الفخر
وسم(ن) للهيبة ومحفور عالصخر
وانتم سندنا يا فزعتنا والذخر
ومنا السلام ومنا ألف تحية
بحرص ومعنوية والهمة قوية
حنا فرسان الحق ما نهاب المنية
يشار ان الاغنية من كلمات منور الدعجة ، والحان فارس حق ، وتوزيع موسيقي فادي الفحماوي ،
والمنتج الفني (فارس حق) .
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