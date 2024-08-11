'العميل' أسماء عربية بارزة في مسلسل 'أكشن'

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة شاهد انطلاق عرض أول مسلسل تركي معرب "أكشن" بعنوان"العميل" في 18 أغسطس (آب).



ويستعرض المسلسل المقتبس من عمل تركي شهير بعنوان "في الداخل" قصة أخوين يفرقهما القدر منذ الصغر، ليصبح أحدهما ضابط شرطة، وينضم لعصابة في عملية سرية، في حين انضم أخوه لنفس العصابة، دون علمهما.

بطولة عربية

ويشارك في المسلسل أيمن زيدان، وسامر إسماعيل، ووسام فارس، وأيمن رضا، وغيرهم.

وقالت السورية يارا صبري التي تؤدي دور الأم في تعليقها على العمل: "متأملين فيه خيراً لأنه شوي مختلف عن الأعمال اللي انعرضت بموضوعه".

وتحدث أيمن زيدان عن المسلسل المُنتظر قائلاً: “هذا العمل مختلف عن المشاريع المُعربة التي تم تقديمها سابقاً”.