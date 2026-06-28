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العوضي يحقق أمنية طفل داخل المستشفى - فيديو

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أحمد العوضي و الطفل يوسف
 
الأحد، 28-06-2026 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   في لفتة إنسانية مؤثرة، زار الفنان المصري أحمد العوضي الطفل يوسف، الذي يتلقى العلاج داخل مستشفى "أهل مصر للحروق" بعد إصابته بحروق بالغة إثر حريق اندلع في مطبخ منزل أسرته.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كان الطفل قد خاطر بحياته في محاولة لإنقاذ والدته أثناء الحريق، قبل أن تمتد إليه ألسنة اللهب، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت الزيارة وفاءً بوعد قطعه العوضي للطفل، بعدما ظهر يوسف في مقطع مصور عبّر فيه عن أمنيته بلقاء الفنان، ليرد عليه الأخير قائلاً: "أوامر يا حبيبي"، قبل أن يحرص على زيارته داخل المستشفى والتقاط صور معه.

ونشر العوضي مقطعًا مصورًا من الزيارة عبر حسابه على فيسبوك، واصفًا يوسف بأنه "بطل"، مشيدًا بشجاعته في محاولة إنقاذ والدته رغم اشتعال النيران فيه.

ولاقت الزيارة تفاعلًا واسعًا وإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها لفتة إنسانية مؤثرة تعكس جانبًا قريبًا من الناس لدى الفنان.

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