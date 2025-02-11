الغناء الشعبي يسيطر على تترات مسلسلات رمضان 2025

الوكيل الإخباري- مسلسلات رمضان 2025 ستكون مليئة بالعديد من المفاجآت الموسيقية، حيث يتعاون عدد من نجوم الغناء مع صناع الدراما لتقديم تترات مميزة. إليك أبرز النجوم الذين سيتعاونون في تترات مسلسلات رمضان 2025:

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رضا البحراوي: سيكون له دور بارز في تتر البداية والنهاية لمسلسل "الغاوي" الذي سيجمع أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبدالجليل. كما سجل أغنية لمسلسل "العتاولة 2"، الذي يضم عدداً من النجوم البارزين.



أحمد سعد: سيغني تتر مسلسل "سيد الناس"، الذي يشهد مشاركة شقيقه عمرو سعد، بالإضافة إلى إلهام شاهين وأحمد رزق.



أحمد شيبة: يقدم تتر مسلسل "فهد البطل"، الذي يشارك في بطولته أحمد العوضي. ويعتبر هذا التعاون الثاني مع العوضي بعد "حق عرب".



محمود الليثي: سيغني تتر مسلسل "عقبال عندكو" الذي يضم حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم.

أكرم حسني: سيغني تتر مسلسله "الكابتن"، الذي يشارك فيه بجانب آية سماحة وسوسن بدر.



مدحت صالح: سيتعاون مع محمد هنيدي في تتر مسلسل "شهادة معاملة أطفال".



إليسا: ستغني تتر مسلسل "أثينا" الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج.



طارق الشيخ: سيغني تتر مسلسل "حكيم باشا" الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان.



ستكون هذه التترات إضافة قوية للدراما الرمضانية لهذا العام، حيث يتوقع أن تساهم في جذب الجمهور بشكل أكبر.