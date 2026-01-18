الفائزون في حفل جوي اووردز 2026 .. عروض مبهرة وتكريمات مؤثرة

الوكيل الإخباري- شهد حفل Joy Awards 2026 تكريم نخبة من نجوم الفن والرياضة وصنّاع المحتوى، وسط حضور لافت ونجوم عالميين قدموا الجوائز للفائزين.

في فئة المسلسلات، فاز عبد المحسن النمر بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل المرسى، وقدمتها له رزان جمال ومنة شلبي. كما حصد مسلسل سلمى جائزة المسلسل المشرقي المفضل، وتسلمها نجوم العمل من توبا بويوكستون وخالد أرغنتش. وفازت ترف العبيدي بجائزة الوجه الجديد عن مسلسل أمي، فيما نال مسلسل شارع الأعشى جائزة المسلسل الخليجي المفضل، وقدمها محمد هنيدي لفريق العمل. أما جائزة أفضل ممثلة فكانت من نصيب كاريس بشار عن مسلسل تحت سابع أرض، بينما فاز مسلسل أشغال شقة جدًا بجائزة المسلسل المصري المفضل.



وفي فئة الرياضة، توّج ياسين بونو بجائزة الرياضي المفضل، وتسلمها نيابة عنه السفير مصطفى المنصوري، بينما فازت ليلى القحطاني بجائزة الرياضية المفضلة وسط تصفيق حار من الحضور.



أما الموسيقى، فحصد فضل شاكر جائزة الفنان المفضل، إلى جانب جائزة الأغنية المفضلة عن «صحاك الشوق»، فيما نالت أنغام جائزة الفنانة المفضلة، وفاز محمد فضل شاكر بجائزة الوجه الجديد عن فئة الموسيقى.



وفي فئة المؤثرين، فاز ريان الأحمري بجائزة المؤثر المفضل، ورتيل الشهري بجائزة المؤثرة المفضلة.

وعلى صعيد السينما، حصد عمر المهندس جائزة مخرج الأفلام المفضل عن سيكو سيكو، فيما فاز ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل سينمائي عن فيلم فيها إيه يعني، ونالت شجون الهاجري جائزة أفضل ممثلة سينمائية، ووجهت كلمة مؤثرة أهدت خلالها الجائزة لروح والدها.



كما فازت ميلي بوبي براون بجائزة شخصية العام، بينما نال أحمد كاتيكسيز جائزة مخرج المسلسلات المفضل، في ليلة احتفالية جمعت نجوم العالم العربي والعالمي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ET بالعربي