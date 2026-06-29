الفنانة السورية رغدة تتصدر الترند بعد غياب طويل

وظهرت رغدة ببدلة سوداء كلاسيكية وشعر أبيض طويل، ما منحها مظهرًا مختلفًا عن إطلالاتها السابقة، ورغم التغير الطبيعي مع التقدم في العمر، رأى متابعون أنها ما زالت تحتفظ بحضورها وكاريزما مميزة، مع إشادة بظهورها الطبيعي دون مبالغة.
كما أعرب الجمهور عن اشتياقه لعودتها إلى الشاشة، مؤكدين مكانتها كإحدى أبرز نجمات جيلها، رغم ابتعادها عن الساحة الفنية منذ سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الضاهر" عام 2019.
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