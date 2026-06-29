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الفنانة السورية رغدة تتصدر الترند بعد غياب طويل

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رغدة
 
الإثنين، 29-06-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري-   تصدرت الفنانة السورية رغدة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد فترة غياب عن الأضواء، عقب تداول أحدث صورة لها أثارت تفاعلًا واسعًا بسبب التغير اللافت في ملامحها وظهورها بالشعر الأبيض، في إطلالة اتسمت بالأناقة والهدوء.

وظهرت رغدة ببدلة سوداء كلاسيكية وشعر أبيض طويل، ما منحها مظهرًا مختلفًا عن إطلالاتها السابقة، ورغم التغير الطبيعي مع التقدم في العمر، رأى متابعون أنها ما زالت تحتفظ بحضورها وكاريزما مميزة، مع إشادة بظهورها الطبيعي دون مبالغة.

كما أعرب الجمهور عن اشتياقه لعودتها إلى الشاشة، مؤكدين مكانتها كإحدى أبرز نجمات جيلها، رغم ابتعادها عن الساحة الفنية منذ سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الضاهر" عام 2019.

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