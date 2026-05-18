الفنانة منى واصف تلجأ للقضاء لسبب صادم!

الوكيل الإخباري- أوقفت السلطات السورية المواطنة السورية - الأميركية خولة البرغوث، لاتهامها بسرقة منزل أم زوجها الفنانة القديرة منى واصف.

وأشار الأمن الجنائي إلى أن واصف رفعت دعوى قانونية ضد البرغوث.



وشدد مصدر مطلع على عدم وجود أي أبعاد سياسية للتوقيف أو ارتباطه بنشاط البرغوث على منصات التواصل الاجتماعي.