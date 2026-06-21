الفنانون يرفعون الصوت تضامنًا مع سوريا

الوكيل الإخباري- أعرب عدد من الفنانين العرب عن تضامنهم مع السوريين جراء الحرائق الواسعة التي اجتاحت الغابات والأراضي الزراعية في الساحل السوري خلال الأيام الماضية.

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وشارك فنانون من سوريا ولبنان رسائل دعم ودعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "حرائق سوريا"، من بينهم سيرين عبد النور وإليسا وهيفاء وهبي وسلاف فواخرجي وكندة علوش وأصالة نصري، معبرين عن حزنهم وتمنياتهم بزوال الكارثة.

سيرين عبدالنور