الفنانون يرفعون الصوت تضامنًا مع سوريا

وشارك فنانون من سوريا ولبنان رسائل دعم ودعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "حرائق سوريا"، من بينهم سيرين عبد النور وإليسا وهيفاء وهبي وسلاف فواخرجي وكندة علوش وأصالة نصري، معبرين عن حزنهم وتمنياتهم بزوال الكارثة.
سلافة معمار
الله يحمينا 🙏🤍
#سوريا #حرائق_سوريا pic.twitter.com/ocoEShUdpN
الله يحمينا ويساعدنا 🙏#حرائق_سوريا #سهل_الغاب_يحترق #سلافة_معمار pic.twitter.com/PJssAUnWFd
سلافة معمار
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