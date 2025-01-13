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الفنان الاردني الرقاد يبدع في اكس فاكتور رغم خسارته المركز الاول

الفنان هاشم الرقاد
الفنان هاشم الرقاد
الإثنين، 13-01-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-  رغم ان اغلب الترشيحات كانت تصب في صالحه قبل انطلاق الحلقة النهائية مساء الاحد، الا ان الفنان الأردني المميز هاشم الرقاد  لم يتمكن من الفوز بلقب برنامج المواهب الغنائية العربي "إكس فاكتور".
و فاز الشاب السوري عبدالرحيم الحلبي، بلقب الموسم الثاني من برنامج المواهب الغنائية العربي "إكس فاكتور".

وانطلق المتنافسون الثلاثة على لقب "إكس فاكتور" لهذا الموسم: السوري عبدالرحيم الحلبي، والسعودي مجيد خالج، والأردني هاشم الرقاد، في أداء جماعي مُبهر على مسرح "إكس فاكتور"، في حلقة الفوز باللقب.

وبعد هذا الأداء الجماعي، دخل المتنافسون الثلاثة في تحدي "الأفضل"، حيث قدم كل منهم أغانٍ خاصة تُظهر قوة أصواتهم واستحقاقهم الوصول إلى الحلقة النهائية من المُسابقة.

وتحت شعار "لا تراجع ولا استسلام"، رفع الأردني هاشم الراقد، التحدي، عبر غنائه المميز وصوته الشجي باداء ابهر الجمهور ولجنة التحكيم على حد سواء.

ودفع الأداء الجيد للرقاد، باستحسان لجنة التحكيم التي اكدت ان الرقاد يصعد سلم الفنان بثبات وهدوء وقادر على اداء جميع الالوان الغنائية.

وبفوز الحلبي، فقد أسدل الموسم الثاني من "إكس فاكتور"، الستار على فعالياته التي استمرت أسابيع طويلة مضت، حيث تنافس خلالها مواهب غنائية من جميع البلدان العربية.

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