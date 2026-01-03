السبت 2026-01-03 02:12 م

الفنان المصري عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية

ا
الفنان المصري عبد الله مشرف
السبت، 03-01-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري-   طمأن الفنان المصري عبد الله مشرف جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنها مستقرة ولا تستدعي دخوله المستشفى.

اضافة اعلان


وقال مشرف في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن الدعم المستمر من الدولة وإجراءات الرعاية الصحية ساعدته على متابعة علاجه بسهولة، معربًا عن امتنانه للجمهور على دعمه المتواصل.


وكانت ابنته قد طمأنت الجمهور سابقًا، مشيرة إلى أنه ما زال يُعرض عليه أعمال فنية لكنه ابتعد عن الساحة الفنية بسبب تقدمه في السن، وأعربت عن استيائها من الشائعات المتكررة حول مرضه أو وفاته.

 

ارم نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

فن ومشاهير جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته وتكلفة منزله الجديد

ل

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقيات مع جمعيات مستخدمي المياه

ا

فن ومشاهير وائل جسار يغادر حفل رأس السنة في العراق غاضباً - فيديو

ت

أخبار محلية واقع التعليم في لواء القويسمة بالأرقام

ا

فن ومشاهير الفنان المصري عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية

و

اقتصاد محلي الصناعات الغذائية تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية

ااا

فن ومشاهير "لست حزينة على ابنك".. شمس البارودي ترد على اتهام صادم

ت

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تسجل نموا بقيمة 513 مليون دينار في 2025



 






الأكثر مشاهدة