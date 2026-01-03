الفنان المصري عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية

وقال مشرف في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن الدعم المستمر من الدولة وإجراءات الرعاية الصحية ساعدته على متابعة علاجه بسهولة، معربًا عن امتنانه للجمهور على دعمه المتواصل.
وكانت ابنته قد طمأنت الجمهور سابقًا، مشيرة إلى أنه ما زال يُعرض عليه أعمال فنية لكنه ابتعد عن الساحة الفنية بسبب تقدمه في السن، وأعربت عن استيائها من الشائعات المتكررة حول مرضه أو وفاته.
