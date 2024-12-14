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الفنان المصري نبيل الحلفاوي يدخل في غيبوبة

الفنان المصري نبيل الحلفاوي
الفنان المصري نبيل الحلفاوي
السبت، 14-12-2024 12:29 م

الوكيل الإخباري-   دخل الفنان المصري نبيل الحلفاوي في غيبوبة بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، نُقل على إثرها إلى مستشفى خاص بالقاهرة.

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وحسبما تناقلته مواقع إعلام ، فقد أمر الفريق الطبي بحجزه في الرعاية المركزة، ويخضع حاليًا للملاحظة الطبية الدقيقة وسط تشديد بمنع الزيارات عنه.


وأضافت المصادر أن الأطباء يقدمون ما في وسعهم لإنقاذ حياة الحلفاوي، الذي تدهورت صحته بشكل كبير، مطالبين الجمهور ومحبيه بالدعاء له.


وكان الحلفاوي قد تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

 

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