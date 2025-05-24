الفنان باسم ياخور يعود إلى سوريا (صور)

وذكرت تقارير أن ياخور دخل البلاد عبر مطار دمشق الدولي بتنسيق مع لجنة صناعة الدراما، ما أثار تساؤلات حول احتمال عودته للساحة الفنية السورية من الداخل.
وتأتي هذه الزيارة بعد مشاركته في الموسم الرمضاني بمسلسل "ألبوم 2"، وسط تفاعل واسع من جمهوره على مواقع التواصل.
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