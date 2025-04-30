الفنان حمدي المناصير يحتفل بعيد العمال بأغنية "يا عمال الهمة"

12:10 م

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الوكيل الإخباري- احتفالاً بعيد العمال، أطلق الفنان الأردني حمدي المناصير عملًا فنيًا جديدًا بعنوان "يا عمال الهمة"، تكريمًا لجهود العمال الأردنيين وتعبيرًا عن الامتنان لدورهم الكبير في بناء الوطن وتقدمه. اضافة اعلان





وتأتي الأغنية، التي تم إطلاقها اليوم تزامنًا مع الأول من أيار، كتحية من المناصير لكل عامل رفع حجرًا أو حمل الأمل بين يديه، مؤكدًا أن سواعد العمال هي التي ترفع الأسوار وتبني الأردن يدًا بيد.



وجاء في كلمات الأغنية:



"يا عمال الهمة الهمة

يلّا نسوّي الأردن جنّة

يستاهل بلدنا الغالي

يكبر ويضلّو بالقمة..."

الأغنية من غناء وألحان: الفنان حمدي المناصير

كلمات: يزن حياصات

توزيع: حسن سلّوم – IMUSIC

إخراج: عِمران أبو صهيون

إنتاج: الفنان حمدي المناصير

إعداد وتنفيذ: أحمد المناصير



ويحمل العمل رسالة وطنية سامية، تجسد اعتزاز الأردنيين بطبقة العمال التي تشكل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية أو عمرانية، حيث عبّرت كلمات الأغنية عن روح العطاء والانتماء والتحدي التي يتحلى بها العامل الأردني.





