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الفنان عبد الحكيم قطيفان ينفي تعيينه نقيبا للفنانين في سوريا

بر
الفنان عبد الحكيم قطيفان
الأحد، 05-01-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   نفى الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان أنباء تعيينه نقيبا للفنانين السوريين، وأكد أن نقابة الفنانين تنتخب نقيبها ولا تسمّيه لهذا المنصب.

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وقال قطيفان في مقطع فيديو على صفحته في موقع "فيسبوك" تعليقا على الأمر: "للأمانة فوجئت بهذا الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الخاص والمباركات والأمنيات الغالية".

 

وأضاف: "شكرا على هذه المحبة وهذا الدفء ولكن للأمانة لا يوجد أي شيء من هذا على الإطلاق لم يتصل بي أحد ولم يقم أحد بتعييني في هذا المنصب والجميع يعلم أن النقابات في سوريا هي بالانتخاب وليس بالتعيين".


واختتم: "لكم كل المحبة والشكر والامتنان الذي رأيته من جانبكم".

 

روسيا اليوم

 
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