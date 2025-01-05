الفنان عبد الحكيم قطيفان ينفي تعيينه نقيبا للفنانين في سوريا

واختتم: "لكم كل المحبة والشكر والامتنان الذي رأيته من جانبكم".
-
أخبار متعلقة
-
بعد سقوط نظام الأسد.. شاهد كيف أصبح موقع تصوير "باب الحارة" !
-
ليست شائعات.. تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن عودته لبسمة بوسيل
-
مع بداية 2025.. شيرين تزف خبراً ساراً لجمهورها
-
هنا الزاهد تبهر جمهورها من أمام الأهرامات - صور
-
الموت يغيب الفنان الكويتي عبدالعزيز الحداد
-
حكيم يصدم جمهوره بقرار مفاجئ في 2025
-
طالباً فزعة النشامى .. الأردني هاشم الرقاد إلى نصف نهائي "اكس فاكتور"
-
عام الفرحة..نجوم دخلوا القفص الذهبي في 2024