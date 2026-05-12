الفنان فراس إبراهيم ينفي شائعة تدهور حالته الصحية

الوكيل الإخباري- ردّ النجم فراس إبراهيم على ما تم تداوله أخيرًا حول تدهور حالته الصحية ودخوله قسم العناية المشددة في أحد مستشفيات دمشق، بعد انتشار صورة نُسبت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عبر حسابه على Facebook الصورة المتداولة، مؤكدًا أنها مزيفة ومولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مرفقًا إياها بصورة حديثة له ظهر فيها بصحة جيدة، ليحسم الجدل ويؤكد أنه بخير.



وأرفق فراس إبراهيم الصورة بتعليق توضيحي نفى من خلاله الشائعات، وكتب: "اتصل بي العديد من الأصدقاء للاطمئنان عليّ بعد سماعهم إشاعة مفادها أنني في المستشفى... أنا بخير ولا أعاني من أي عارض صحي والحمد لله".