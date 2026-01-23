الجمعة 2026-01-23 05:40 م

الفنان محمد صبحي يتعرض لأزمة قلبية قرب الأهرامات

ن
أرشيفية
 
الجمعة، 23-01-2026 04:21 م

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة المصرية واقعة صحية مفاجئة للفنان القدير محمد صبحي، حيث تعرض لأزمة قلبية حادة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وبدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بوجود حالة طبية طارئة في شارع محمد حجازي، الواقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام المتحف المصري الكبير. وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم الأولي.

وبعد فحص الهوية، تبين أن المصاب هو الفنان محمد صبحي، الذي كان يعاني من أعراض أزمة قلبية داهمة أثناء تواجده في المنطقة. وقد جرى نقله وسط إجراءات سريعة إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تم إدخاله قسم الطوارئ لإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة وتحديد التدخل العلاجي المناسب لاستقرار حالته الصحية.


وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي، أنه يجرى حاليا بعض الفحوصات والإشاعات الطبية بإحدى المستشفيات بعد تعرضه لأزمة قلبية، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم بعد انتهاء هذه الفحوصات، ليعاود ممارسة حياته الطبيعية من جديد.

