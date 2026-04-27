"الفن لا يزال بخير".. ليلى علوي توجه رسالة لـ"يحيى الفخراني"

الوكيل الإخباري- احتفت الفنانة المصرية ليلى علوي بظهورها الاستثنائي في كواليس العرض المسرحي الملك لير على خشبة المسرح القومي، معبرةً عن انبهارها بالأداء اللافت للفنان القدير يحيى الفخراني، في واحدة من أقوى العروض الكلاسيكية التي تشهدها القاهرة حاليًا.





وحرصت ليلى علوي على مشاركة جمهورها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" مجموعة من الصور التي جمعتها بالفخراني في كواليس العرض، وأرفقتها بكلمات مؤثرة أكدت فيها على المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها.



وقالت ليلى: "أمسية رائعة مع أستاذي وصديقي العزيز المبدع يحيى الفخراني.. قيمة وقامة لا تتكرر، وكأن الفن لا يزال بخير طالما تواجد مبدعون بمثل قدره".



كما وجهت رسالة شكر لأسرة المسرحية والقائمين عليها، مثمنةً الإمكانيات الفنية والتقنية الضخمة للعرض، وخصّت بالذكر الفنان طارق الدسوقي، والمخرج شادي سرور، وبقية طاقم العمل من ممثلين وفنيين.



وتُعد مسرحية "الملك لير" واحدة من أيقونات المسرح العالمي، ويقدمها يحيى الفخراني برؤية جديدة من إنتاج فرقة المسرح القومي.



وتتميز النسخة الحالية بتقديمها باللغة العربية الفصحى، ما أضفى تأثيرًا لغويًا يتماشى مع عمق النص الشكسبيري الأصلي.



ويشارك في بطولة العمل المسرحي إلى جانب يحيى الفخراني عدد من الفنانين، من بينهم طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، وأحمد عثمان، بالإضافة إلى وجوه شابة، منهم ريم عبد الحليم وإيمان رجائي.



وتدور أحداث المسرحية حول الصراع الإنساني المرير الذي يعيشه "الملك لير" بعد قراره تقسيم مملكته بين بناته الثلاث بناءً على مدى إظهارهن للحب والولاء.



وتتصاعد الأحداث حين يقع الملك ضحية لزيف الكلمات، ما يؤدي إلى انهيار أسرته وسقوطه المأساوي في فخ الخيانة والندم.



ويستمر العرض في استقطاب نجوم الفن والجمهور على المسرح القومي، محققًا نجاحًا نقديًا وجماهيريًا لافتًا، لما يجمعه من قوة درامية ودقة لغوية في قالب مسرحي متكامل.





