الفيلم الذي غزا الفضاء… وحقق مليار دولار! - فيديو

وجاء الفيلم من إنتاج مشترك بين “إيلومينيشن” و“نينتندو” و“يونيفرسال بيكتشرز”، ويواصل نجاح سلسلة أفلام Super Mario التي تجاوزت إيراداتها الإجمالية ملياري دولار عالميًا.
وحقق الفيلم انطلاقة قوية، متصدرًا شباك التذاكر في أسبوعه الأول، ومحافظًا على المركز الأول لمدة ثلاثة أسابيع. وسجل 428.5 مليون دولار في أمريكا الشمالية و571.5 مليون دولار في الأسواق الدولية.
وتدور أحداثه في مغامرة كونية يخوضها ماريو ورفاقه لإنقاذ ممالك متعددة عبر السفر بين الكواكب ومواجهة تهديدات في المجرة، ضمن إطار من الأكشن والكوميديا والخيال البصري.
وبهذا النجاح عزز الفيلم مكانة السلسلة كواحدة من أبرز علامات أفلام الرسوم المتحركة والألعاب المقتبسة عالميًا.
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