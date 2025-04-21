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القبض على المنتجة سارة خليفة في القاهرة ..ما القصة

ثصب
المنتجة سارة خليفة
 
الإثنين، 21-04-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-  ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة، خطيبة لاعب الأهلي السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، داخل شقة فاخرة بالقاهرة، بعد الاشتباه في إدارتها لنشاط غير قانوني يتعلق بتوزيع المواد المخدرة.

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وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستخدم الشقة كمركز رئيسي لتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع، حيث تم ضبطها متلبسة أثناء ممارسة نشاطها الإجرامي.


كما تبين من التحريات وجود سجل قضائي سابق للمتهمة، بعدما تم ضبطها سابقًا في قضية تزوير أوراق رسمية لصالح مؤدي المهرجانات عصام صاصا.


وتقوم الجهات الأمنية حاليًا بفحص المترددين على الشقة وتتبع علاقات وتحركات المتهمة، حيث تم اقتيادها إلى جهة التحقيق المختصة، وخضعت لاستجواب موسع، فيما تستكمل النيابة التحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 اليوم السابع 

 
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